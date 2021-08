Calciomercato Roma, tentazione Herrera | Addio e super scambio!

Calciomercato Roma, nome nuovo per la mediana: possibile assalto ad Herrera, qualora si dovessero cedere gli esuberi in mediana.

Nel coacervo di nomi attenzionati dalla Roma per l’ultimo innesto da consegnare a José Mourinho, un nuovo tassello a centrocampo che possa innalzare ancor di più il tasso qualitativo e d’esperienza del reparto, sta prendendo consistenza la candidatura di Hector Herrera, centrocampista messicano classe ’90 in forza all’Atletico Madrid, il cui contratto con i Colchoneros scade nel 2022. Proprio la sua situazione contrattuale potrebbe ingolosire Pinto, che sfrutterebbe i costi di un’operazione che non si preannuncia molto onerosa, e una concorrenza sempre più folta nella compagine di Simeone, rinforzatasi con l’acquisto di Rodrigo De Paul.

Tuttavia, l’eventuale approdo dell’ex Porto si materializzerebbe solo se i giallorossi riuscissero a piazzare quelle pedine considerate vendibili, e dalle quali si spera di ricavare un discreto tesoretto. Non è un caso che sia Villar, sia Diawara, siano al centro di molte voci di mercato, con le ultime ore di negoziazioni che potrebbero regalare qualche novità: prima le cessioni, e poi magari un innesto low cost, con il murciano che potrebbe rientrare nell’affare per il centrocampista del Porto. La Roma monitora Herrera: per adesso si limita a qualche sondaggio esplorativo, ma in futuro chissà che non possa nascere una vera e propria trattativa last minute.