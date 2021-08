Gli ultimi giorni di calciomercato si annunciano scoppiettanti non soltanto per la Roma. Come nel caso dei giallorossi, tante altre società proveranno a fare dei colpi last minute. Il general manager Tiago Pinto sta lavorando soprattutto sugli esuberi, è necessario piazzarne il più possibile per procedere poi all’acquisto del centrocampista di spessore richiesto da José Mourinho.

GUARDA IL VIDEO!