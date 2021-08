Il tecnico portoghese affronta tanti temi dopo la vittoria per 3-0 contro il Trabzonspor nel ritorno di Conference League.

Il tecnico giallorosso José Mourinho ha parlato ai microfoni di Sky Sport lanciando vari messaggi anche a chi in questo momento sta avendo poco spazio, come Borja Mayoral. Lo Special One è comunque soddisfatto di quanto fatto dai suoi: “Mentalità, risultato ed empatia. Anche se abbiamo avuto qualche difficoltà perché l’avversario era bravo, la gente capisce che c’è uno spirito, un modo di pensare per il gioco. Il Trabzonspor non dovrebbe giocare in Conference League ma in Europa League. Non giocare nemmeno il girone è un peccato per loro perché sono una squadra di qualità. Se Rui Patricio nel secondo tempo non fa quella parata la partita è diversa. Dobbiamo avere l’umiltà di difre che il risultato è il riflesso degli ultimi 15 minuti. Il 3-0 è un risultato troppo pesante per loro”.

Il portoghese ha poi aggiunto: “E’ molto importante sapere giocare quando sei in difficoltà. Giocare quando sei dominatore è facile, devi avere un portiere che viene per questo, e non per andare a visitare la bella città. Quella parata lascia la squadra in una situazione di resistere al momento della difficoltà. Poi abbiamo questo momento del contropiede, ma la realtà della partita è diversa”.

Calciomercato Roma, Mourinho su Pellegrini e Borja Mayoral

Ha parlato anche dei singoli l’ex allenatore del Tottenham, partendo dal ritorno al gol di Nicolò Zaniolo: “Gli ho chiesto se aveva bisogno bisogno di due giorni di vacanza, mi ha detto no non posso giocare domenica però voglio stare con la squadra. Questo vuol dire qualcosa”. Poi ha commentato l’ottimo inizio in giallorosso di Tammy Abraham: “Dal punto di vista fisico non è in linea con gli altri, però tutti hanno capito la sua qualità, ma anche la mentalità perché i suoi ultimi 3 minuti in campo ha avuto difficoltà. Fa un colpo di testa difensivo fantastico e poi ha finito come terzino destro”. In chiave calciomercato lancia anche un messaggio a Borja Mayoral: “Shomurodov entra e da tanto alla squadra, abbiamo anche Borja, peccato per il poco spazio in questo momento, ma anche lui merita di giocare”.

Sulla futura crescita della squadra: “Io cresco con loro e per me questo è molto importante. Esiste questa situazione, loro crescono con me ma anche io con loro. Per lavorare bene ho bisogno di amare i miei giocatori, sennò sono una persona diversa e un allenatore diverso. Ringrazio loro perché sono felice di questo. Ora bisogna mantenere la calma in una piazza come Roma? Certo, tante cose. Dal punto di vista emozionale, mentale si sente, anche io lo sento. Difensivamente la squadra sta bene, anche quando abbassiamo il blocco siamo ben organizzati. Dobbiamo migliorare un pressing più alto, dove facciamo un po’ di fatica. Voglio una squadra che pressa di più e che ha più movimenti quando recuperiamo la palla. Abbiamo tanto da migliorare e la gente deve capire che abbiamo vinto 3 partite e non 30. E bisogna stare tranquilli. Dobbiamo avere la consapevolezza delle squadre che abbiamo nel campionato italiano. Guardando la panchina vediamo e facciamo fatica ad essere competitivi ad alto livello. Non è l’entusiasmo della gente che non mi fa dire quello che devo dire“.

Infine annuncio sul futuro di Lorenzo Pellegrini: “Deve firmare il suo contratto domani oppure dopodomani. Il club è fantastico con lui, lui è fantastico con il club. E’ stato fatto uno sforzo incredibile, sicuramente andrà a firmare. Se non va in Nazionale la prossima settimana oppure quando torna dalla Nazionale, se firma siamo felici. E’ un giocatore importante per fare cose importanti, arriverà presto la sua firma.”