Calciomercato Roma, vola a Milano | Ore decisive

Mentre il calciomercato si avvia alla chiusura Tiago Pinto sta cercando di ultimare le operazioni in uscita in casa Roma. Qualcosa potrebbe sbloccarsi in queste ore.

Siamo entrati nell’ultima, caldissima, settimana di calciomercato. Proprio in questi ultimi giorni la missione di Tiago Pinto è quanto mai delicata. Non solo per quel che riguarda il fronte entrate, dove si aspetta ancora un colpo in mediana. Non è stata ancora risolta del tutto la grana esuberi, anche se la rosa è stata decisamente sfoltita. Ancora due maxi ingaggi pesano parecchio sulle casse giallorosse. Ma in queste ore qualcosa potrebbe cambiare, occhi puntati su Milano.

E’ stato confermato infatti l’appuntamento nel pomeriggio tra l’esubero giallorosso ed il suo agente. Parliamo di Javier Pastore, che è stato intercettato in viaggio verso Milano, dove incontrerà il proprio agente per decidere sul futuro. Come la nostra redazione aveva anticipato, qualcosa si stava muovendo nelle scorse ore, ma l’addio non è poi così scontato. Sono molti infatti gli ostacoli ad un addio che possa convenire a tutte le parti.

Calciomercato | Pastore vola a Milano, sono ore decisive

Come mostrato dal giornalista Marco Juric su Twitter, Javier Pastore si è imbarcato verso Milano. In queste ore è previsto l’incontro decisivo con l’agente Simonian. Sul piatto il futuro del trequartista argentino, da troppo tempo ai margini del progetto Roma. Eppure il suo ingaggio è tra i più alti nelle casse del club: parliamo di 4,5 milioni di euro. L’italoargentino non è mai riuscito a ritrovare i fasti atletici di tanti anni fa, un vero e proprio flop in casa giallorossa. Ma oltre al danno arriva anche la beffa, la richiesta di una buonuscita per liberare la rosa giallorossa. La Roma non vuole assolutamente sborsare la cifra, che si aggira sui 4 milioni di euro, e al momento non si hanno notizie di offerte da altri club. Sono ore caldissime però a Milano, il futuro di Pastore si decide oggi.