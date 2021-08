Calciomercato Roma, Pinto gongola | Asta europea

Giornate caldissime sul fronte cessioni di mercato in casa Roma, Tiago Pinto può sorridere per quanto riguarda un esubero in uscita. Lo vuole mezza Europa.

Mancano sempre meno giorni alla chiusura del calciomercato estivo. Giornate frenetiche in casa Roma, con il GM Tiago Pinto che vuole chiudere la campagna col botto. Per regalare un altro tassello a disposizione della rosa di Mourinho però bisogna passare per forza di cose dalle cessioni. Ecco perchè sembrano arrivare buone notizie per la dirigenza giallorossa, gli occhi di mezza Europa si sono posati su un esubero da piazzare al più presto.

Pinto gongola | Esubero da piazzare, parte l’asta europea

Stiamo parlando di Robin Olsen, portiere nazionale svedese da tempo fuori dai piani giallorossi. Classe 1990, non ha di certo lasciato un felice ricordo nei cuori dei tifosi della Roma, per lui 27 partite e 42 reti subite. Dopo una girandola di prestiti che lo hanno visto prima a Cagliari, poi nell’Everton, è tornato alla base in questa sessione di mercato. Ma le porte per lui sono sempre state chiuse, e l’obiettivo di Pinto è venderlo il prima possibile. Finora si era regitrato il fortissimo interesse dello Sheffield, ma proprio dall’Inghilterra arrivano novità. Ci ha pensato il sito Footballleagueworld.co.uk, a rilanciare una buona notizia in casa Roma, sul portiere ci sono tante squadre. Non solo l’Everton che lo riaccoglierebbe, si registra anche l’interesse di Real Sociedad, Valencia e Lilla. Insomma la speranza per Tiago Pinto e che si scateni una piccola asta europea, potrebbe ritrovarsi un tesoretto a sorpresa.