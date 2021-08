Calciomercato Roma, offerto il centrocampista | La valutazione di Pinto

Calciomercato Roma, offerto il centrocampista: a Tiago Pinto è stato offerto il centrocampista. E il gm valuta la situazione

Gli ultimi giorni di mercato saranno importanti per Tiago Pinto per cercare di mettere a posto gli ultimi tasselli della rosa da regalare, in maniera definitiva, a José Mourinho nella prossima stagione. Mentre stasera la squadra contro il Trabzonspor si giocherà la qualificazione al prossimo tabellone della Conference League (qui la probabile formazione giallorossa), il general manager è a lavoro non solo per gli esuberi, ma anche per cercare di regalare allo Special One quel centrocampista che manca.

I nomi che sono girati in queste settimane sono parecchi. Soprattutto dopo il mancato arrivo di Xhaka che era l’obiettivo principale. Da Anguissa e Sabitzer passando per Zakaria e Koopmeiners. Ma nelle ultime ore, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, a Tiago Pinto sarebbe stato offerto un calciatore in uscita dal suo attuale club.

Calciomercato Roma, offerto Sergio Oliveira

Alla Roma infatti sarebbe stato offerto Sergio Oliveira. Classe 1992, in forza al porto di Sergio Conceicao che, la Roma, ha affrontato in amichevole un mese fa. Il club portoghese è disposto a cederlo, anche se le caratteristiche non sembrano essere quelle che servono allo Special One per poter completare la sua linea mediana. Le valutazioni di Pinto, comunque, sono in corso. Anche se il tempo stringe e possibilità di allungare le consultazioni non ce ne sono. Si deve decidere in tempi brevi.

La sensazione è che Sergio Oliveira sia l’ultima scelta. Praticamente l’ultima spiaggia per il general manager che in questo momento sembra essere più concentrato per le operazioni in uscita. E ci sta anche, visto che Pastore, Nzonzi, Santon e Olsen stanno praticamente bloccando l’ultimo colpo in entrata. Senza la partenza di uno sarà difficile vedere volti nuovi a Trigoria.