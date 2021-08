Calciomercato Roma, addio Villar | L’annuncio dell’agente fa chiarezza

Calciomercato Roma, sul possibile addio di Villar, accostato al Napoli, ha parlato l’agente del centrocampista. Rivelazione importantissima.

A pochi giorni dalla chiusura ufficiale della sessione di calciomercato, si prospettano frenetiche ore di rumours, indiscrezioni e di secche smentite. Questo, ad esempio, è il caso delle voci inerenti il futuro di Gonzalo Villar, che negli ultimi giorni ha palesato un certo nervosismo sui social, indice, secondo alcuni, di una possibile partenza. Nelle ultime ore il murciano è stato accostato anche al Napoli, alla ricerca di un centrocampista che sia in grado di dettare i ritmi di gioco, anche alla luce dell’infortunio di Demme.

Calciomercato Roma, Villar al Napoli: la rivelazione dell’agente

A tal proposito, la redazione di Calcionapoli24.it ha sentito il procuratore dell’ex Elche, per saperne in più in merito alle ultime voci circolate. Alejandro Camano ha smentito senza mezzi termini la possibile pista Villar-Napoli: “Non mi sembra un’operazione possibile, non ho parlato di lui con il Napoli“. Il fatto che Mourinho sembri non puntare molto su di lui, anche perché il calciatore ha da poco smaltito i postumi di infortunio, unitamente al suo contratto fino al 2024 a circa 1,2 milioni, avevano fatto pensare ad un’operazione imbastibile sulla base di un prestito con diritto di riscatto: ipotesi seccamente smentita da Camano, che ha escluso la pista partenopea.