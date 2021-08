Calciomercato Roma, rinforzo a centrocampo | Corsa a due

Calciomercato Roma, se Sergio Oliveira è l’ultima spiaggia per Pinto, è corsa a due per il nuovo centrocampista giallorosso

Se Sergio Oliveira, centrocampista del Porto offerto alla Roma, è davvero l’ultima spiaggia per Tiago Pinto, ci sono altri due nomi nell’agenda del general manager portoghese che attirano senza dubbio l’interesse non solo del dirigente ma anche di Mourinho, che preferirebbe uno dei due nella sua rosa. E Pinto, da ieri a Milano per alcuni incontri in agenda che devono definire anche le uscite giallorosse in questi ultimi giorni di calciomercato, sta cercando di accontentare lo Special One. Dopo non essere riuscito a chiudere la trattativa per Xhaka ce ha deciso di rimanere all’Arsenal, la corsa è a due per il ruolo di mediano che dovrebbe aiutare Veretout e Cristante in questa stagione.

Mourinho vorrebbe un elemento forte fisicamente da piazzare davanti ai due centrali difensivi e dare così la possibilità a Veretout, uno che anche nella prima partita di campionato ha dimostrato di poter essere letale con gli inserimenti, la possibilità di sganciarsi senza grossi problemi per andare ad attaccare l’area avversaria. Ed ecco perché ormai la decisione è ricaduta su Zakaria e su Anguissa: sono loro gli obiettivi nella testa del general manager portoghese che cercherà la soluzione migliore per portarli nella Capitale.

Calciomercato Roma, ecco le ultime sul mediano

Zakaria va in scadenza a giugno e il Borussia Monchengladbach chiede sui 20 milioni di euro. Pinto, al massimo, può arrivare a 15 per un calciatore che l’anno prossimo potrebbe liberarsi a parametro zero. Per quello del Fulham invece, che ha un contratto in scadenza nel 2023, non c’è margine al momento di chiedere uno sconto sul cartellino. Anche se, la differenza, la potrebbe comunque fare la volontà del calciatore che ha chiesto alla società di essere ceduto.