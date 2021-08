Conference League, voti Roma-Trabzonspor 3-0 | Mourinho ai gironi

La Roma di José Mourinho fa il suo lavoro e vince anche la gara di ritorno del preliminare di UEFA Conference League. I giallorossi sono ai gironi grazie al 3-0 dell’Olimpico, con le reti siglate da Bryan Cristante, il ritorno al gol di Nicolò Zaniolo e anche la rete di Stephan El Shaarawy. Una prova sontuosa per il club capitolino che adesso sarà atteso dalla trasferta di domenica sera contro la Salernitana. Per lo Special One è la terza vittoria in tre gare ufficiali sulla panchina della Roma.

Voti Roma-Trabzonspor 3-0

Partendo dal portiere, Rui Patricio è autore di un’altra prova superlativa con almeno tre parate degne di nota. In difesa prova convincente per i due terzini Vina e Karsdorp e anche quella di Roger Ibanez. A centrocampo il gran bolide di destro di Cristante gli fa prendere quel mezzo voto in più rispetto a Veretout, ma la coppia è assodata e collaudata, in attesa di un nuovo centrocampista che arriverà dal mercato. Lì davanti tanta qualità, con Mourinho che da ancora fiducia a Tammy Abraham per 60 minuti, prima dell’entrata di Shomurodov. Per Borja Mayoral ancora zero minuti. Infine torna al gol anche Stephan El Shaarawy. Bravo Carles Perez a lottare su tutti i palloni in quei 20 minuti di gioco.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio 8; Karsdorp 7, Mancini 6.5, Ibanez 7.5, Vina 7; Cristante 7.5, Veretout 7 (78′ Villar sv); Zaniolo 7 (78′ El Shaarawy 6.5), Pellegrini 7, Mkhitaryan 6.5 (71′ Perez 6.5); Abraham 6.5 (64′ Shomurodov 6)

A disp.: Boer, Fuzato, Villar, Calafiori, Mayoral, Kumbulla, Diawara, Bove, Darboe, El Shaarawy

All.: Mourinho 8

TRABZONSPOR (4-3-3): Cakir 6; Peres 6, Ié 5, Hugo 5.5, Trondsen 5; Bakasetas 5.5, Siopis 6 (67′ Sari 5.5), Hamsik 6; Gervinho 4.5 (46′ Omur 5), Cornelius sv (17′ Djaniny 5), Nwakaeme 5.5

A disp.: Kardesler, Kiobasi, Turkmen, Ozdemir, Koita, Malli, Parmak, Kaplan, Asan

All. Abdullah Avci

Biglietti venduti: 25.906 – Incasso: 301.311€