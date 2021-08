Roma-Trabzonspor, formazioni ufficiali | La decisione su Abraham

Roma Trabzonspor, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di José Mourinho per la gara di ritorno del play off di Conference League.

Un match da non sbagliare quello della Roma, che tra pochi istanti affronterà il Trabzonspor, nella gara di ritorno del play off di Conference League. Il 2-1 strappato in Turchia è una buona base dalla quale partire per la banda Mourinho, ma non autorizza a fare sonni tranquilli: ecco perché, lo Special One si affida a quella che è considerata a tutti gli effetti la formazione titolare, con Abraham titolare, a cui sono affidati le chiavi dell’attacco, dopo le buone sensazioni offerte nella gara contro la Fiorentina. Ecco l’undici giallorosso:

Formazione ufficiale Roma (4-2-3-1): Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Veretout, Cristante, Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham All.Mourinho