Roma-Trabzonspor, come vederla in diretta streaming gratis

Roma-Trabzonspor, la società ha confermato con una nota ufficiale una scelta fatta anche sette giorni fa.

Pellegrini e compagni sono tra qualche ora attesi dal match di ritorno di Conference League, destinato a decretare la squadra approdante ai gironi della nuova competizione Uefa. Quest’ultima, pur non vantando lo stesso fascino della Champions, sembra destinata a divenire comunque un palcoscenico molto importante.

Vi abbiamo infatti già raccontato dei tanti motivi per i quali si tratti di un percorso da non sottovalutare e della grande importanza e utilità che esso potrebbe avere per i tifosi e il club tutto. Ciò giustifica dunque anche la grande attenzione richiamata da Mourinho in conferenza stampa, durante la quale ha sottolineato la necessità di approcciare al match col piglio giusto e con grande attenzione.

Roma-Trabzonspor, dove seguire la gara in diretta streaming

Come in occasione di Roma-Fiorentina, anche stasera è previsto un importante afflusso allo Stadio Olimpico. Dopo quasi due anni di interruzione c’è grande volontà da parte di tutti di sostenere e supportare la squadra dal vivo.

La gara, ovviamente, sarà trasmessa anche in televisione e, da qualche ora, è arrivata un’importante conferma da parte del club. Roma-Trabzonspor sarà infatti visibile non solo sui canali Sky bensì anche sui canali streaming del club.

Confermata, dunque, la decisione presa anche sette giorni fa di trasmettere il match sui profili Facebook, YouTube e Twitter capitolini, come accaduto anche durante le sfide amichevoli del pre-season.