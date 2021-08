Roma-Trabzonspor, le probabili formazioni dei quotidiani sportivi

Roma-Trabzonspor, ecco le probabili formazioni dei quotidiani sportivi in vista della gara di stasera contro i turchi: le scelte di Mourinho

Non c’è spazio per il turnover, almeno per il momento, per la Roma di José Mourinho. Stasera in campo, contro i turchi del Trabzonspor ci vanno i migliori. Non c’è motivo di cambiare, anzi, ai calciatori serve giocare per mettere minuti nelle gambe e per conoscersi al meglio. I meccanismi sono ancora da oliare e allora le scelte per il tecnico portoghese sono fatte o quasi.

I dubbi sono due, dettati fondamentalmente da piccoli problemi muscolari che hanno toccato Veretout e Abraham in questa prima parte: ma se stanno bene, entrambi vanno in campo dal primo minuto. Ed è questa la sensazione a poche ore dalla partita. Per il resto la squadra è fatta e scenderà in campo come di consueto con il 4-2-3-1.

Roma-Trabzonspor, ecco le probabili formazioni

Sia Corriere dello Sport che Gazzetta hanno le idee chiare. L’unico ballottaggio riguarda l’attaccante: Shomurodov insidia Abraham perché il secondo è uscito per un leggero affaticamento nella sfida alla Fiorentina. Ma l’inglese non vuole mancare alla sua seconda partita all’Olimpico davanti a quasi 30mila tifosi che hanno una così tanta voglia di vedere la Roma che hanno acquistato in massa il biglietto per stasera. Un anno lontano dall’Olimpico si è fatto sentire.

Davanti a Rui Patricio quindi, spazio a Kardsorp e Vina sugli esterni con Mancini e Ibanez in mezzo. Al fianco di Cristante ci sarà come detto Veretout (in caso di forfait spazio a uno tra Bove e Diawara). Dietro Abraham agiranno Zaniolo – squalificato a Salerno – Pellegrini e Mkhitaryan.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Kardsorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.