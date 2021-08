Roma, traguardo Veretout | E’ la prima volta in carriera

Splendide notizie per Jordan Veretout, che può festeggiare un grande traguardo nella sua carriera. Per il centrocampista sarà la prima volta assoluta.

Momento d’oro per il centrocampista francese Jordan Veretout, le buone notizie non arrivano solo dal prato verde. E’ di oggi infatti l’ufficialità della sua convocazione in nazionale francese. E’ la prima volta in carriera, per il centrocampista della Roma. Beniamino giallorosso, decisivo con una doppietta all’esordio in campionato. Momento di forma eccezionale che non è sfuggito stavolta al commissario tecnico francese.

Didier Deschamps infatti ha annunciato la lista dei convocati per le partite di qualificazione della Francia ai Mondiali in Qatar del 2022. Le gare nel dettaglio saranno contro Bosnia Erzegovina (1 settembre), Ucraina (4 settembre) e Finlandia (7 settembre). Il centrocampista centrale avrà l’occasione di vestire per la prima volta i colori della propria nazionale. Un traguardo che certifica la sua crescita con la maglia della Roma.

Gioia Veretout, prima convocazione in carriera

Grande traguardo per il centrocampista francese, 63 partite in maglia giallorossa condite dalla bellezza di 18 reti. Perno del centrocampo capitolino, nella sua carriera giovanile vantava presenze in nazionale con tutte le selezioni, mancava solo la Francia maggiore. La buona notizia è arrivata oggi, dopo che Deschamps lo ha incluso nella lista dei convocati. In Francia ritroverà il terzino ex Roma, Lucas Digne, e tra i compagni di reparto figurano Pogba e Kantè. La Roma si coccola il suo centrocampista, ormai pilastro della mediana giallorossa, e Veretout può esplodere di gioia per la sua prima chiamata. La speranza del tifo giallorosso è che quest’entusiasmo si riversi immediatamente sul campo da gioco.