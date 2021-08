Calciomercato Roma, nuova cessione | Destinazione a sorpresa

Continuano serrate le trattative di mercato in casa Roma, Tiago Pinto sta ultimando le operazioni in vista dell’imminente chiusura della finestra estiva.

La chiusura del calciomercato è alle porte e sono giorni di trattative intense in casa Roma. La missione di Tiago Pinto è quella di regalare un rinforzo nel centrocampo di Mourinho. L’entrata in mediana però è strettamente legata ad una cessione tra i tanti esuberi. Se nulla si muove per gli ingaggi più alti, lo stesso non si può dire per il futuro di un giovane centrocampista. Di ritorno da un biennio in prestito le sue valigie sono già pronte per lasciare nuovamente Trigoria.

Il giovane calciatore è reduce da un anno in prestito in Serie B, alla Reggiana. Non un anno particolarmente felice per i granata, retrocessi in Serie C. E proprio nella terza serie il centrocampista potrà ritrovare la squadra emiliana da ex, è tutto definito per il suo ennesimo prestito. Questa volta giocherà in Toscana, stando a quanto riportato in giornata dal Siena Club Fedelissimi.

Nuova uscita in casa Roma, giocherà in Serie C

Parliamo del centrocampista ex Primavera Salvatore Pezzella. Reduce dal prestito alla Reggiana, per lui 22 gare senza reti e retrocessione in Serie C. Il centrocampista classe 2000 ripartirà proprio dalla terza serie, l’accordo col Siena è ad un passo. Il centrocampista raggiunge Alberto Gilardino, il campione del mondo 2006 è tecnico dei toscani. Sembra sia stata una richiesta esplicita del tecnico infatti, l’ingaggio del 21enne. Due anni fa per lui una buona stagione con la maglia del Modena, 24 presenze e 2 reti. Sotto contratto con i giallorossi fino al 2023, partirà per un nuovo prestito. D definire le modalità d’ingaggio, probabilmente sarà presente un opzione sul diritto di riscatto a favore del club bianconero.