Calciomercato Roma, Pinto può sorridere | Offerta rifiutata

Calciomercato Roma, sospiro di sollievo per i giallorossi: l’offerta è stata rispedita al mittente. C’è ancora speranza per i giallorossi.

L’obiettivo principale della Roma in questi ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato è quello di regalare a Mourinho un rinforzo in mediana, quanto mai imprescindibile soprattutto per ricoprire il ruolo di metronomo davanti alla difesa, nel quale si sta disimpegnando piuttosto bene Bryan Cristante in questo inizio di stagione. Tuttavia, come confermato dallo Special One in più di una conferenza stampa, il mercato è ancora tempo e può riservare delle sorprese anche in altre zone del campo. Ad esempio, se si dovessero creare i presupposti, Pinto potrebbe decidere di puntellare anche il reparto difensivo.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, “giallo” cessione | Rottura totale

Calciomercato Roma, colpo Botman | Il Lille sventa l’assalto del Wolverhampton

Sven Botman è stato accostato in più di una circostanza ai giallorossi; il centrale olandese classe ‘2000 del Lille, però, fa gola anche ad altri club europei. Tra questi, impossibile non menzionare il Wolverhampton, da tempo sulle tracce del calciatore: i Wolves, avrebbero addirittura formalizzato una prima offerta ai freschi neo Campioni di Francia, che però è stata rispedita al mittente. Questo è quello che sostiene Loic Tanzi con un tweet apparso sui suoi profili social.