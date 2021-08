Calciomercato Roma, “giallo” cessione | Rottura totale

Calciomercato Roma, il suo possibile addio è ormai un giallo: la rottura è sempre più vicina. Ormai è guerra aperta.

Davvero surreale la situazione legata alla possibile uscita di Federico Fazio, per il quale la Roma sarebbe stata disposta a pagargli l’ingaggio in coabitazione con il Genoa, nella trattativa che era stata intavolata con i liguri. Il rifiuto del difensore ha fatto saltare tutto, impedendo la fumata bianca ad un affare che sembrava ormai indirizzato, impedendo la definizione di una cessione ormai acclarata. Ma non è finita qui. I rapporti tra Fazio e la Roma sono ormai ai minimi storici, al punto che si potrebbe giungere ad una situazione per certi versi clamorosa.

Come riportato da “laroma24.it“, il centrale avrebbe tutte le intenzione di passare alle vie legali per chiedere un reintegro in rosa. Ragion per cui, oltre all’opzione buonuscita, si valuta anche la possibilità di dar vita ad uno scontro totale, a suon di avvocati. Un epilogo sicuramente imprevedibile: uno scenario rovente, foriero di ulteriori sviluppi nel corso delle prossime ore. Vi terremo aggiornati.