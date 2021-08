Roma, quanti ritorni | La lista è ufficiale

Buone notizie in casa Roma, non solo dal terreno di gioco. Dopo le prime tre vittorie sul campo tanti calciatori possono esultare, quanti ritorni sulla lista ufficiale.

Tre su tre per la nuova Roma targata Josè Mourinho, che ieri sera ha conquistato in scioltezza i gironi di Conference League. All’antivigilia del prossimo impegno di campionato, domenica sera sul campo della Salernitana, tanti calciatori possono esultare per questa chiamata. Roberto mancini ha infatti diramato la lista delle convocazioni in nazionale, è tra le fila dei giallorossi si contano tanti ritorni eccellenti.

La lista è ufficiale da poche ore, qualche indiscrezione l’avevamo già lanciata anche noi. Tantissimi i ritorni, ed anche una buona notizia dall’Under 21. Dopo l’impegno in terra campana infatti ci sarà la sosta delle nazionali, e saranno tanti i giocatori a lasciare Trigoria. Nei prossimi giorni infatti sono previste le qualificazioni ai mondiali in Qatar. Il commissario tecnico ha confermato l’organico campione d’Europa, inserendo vari innesti giallorossi.

La lista è ufficiale, quanti ritorni in nazionale

Nella felice spedizione europea si era distinto Leonardo Spinazzola, prima del tremendo infortunio, e aveva trovato il giusto spazio anche Bryan Cristante. Mentre il capitano giallorosso, Lorenzo Pellegrini, aveva visto sfumare il sogno all’ultimo, sempre a causa di un infortunio. Oggi però il numero 7 può esultare, Mancini lo ha richiamato in azzurro e non è l’unico ritorno.

A far clamore è di sicuro anche la convocazione di Nicolò Zaniolo, il trequartista ritrova la nazionale dopo un altro drammatico infortunio, contro l’Olanda nel 2020. Torna a vestire azzurro anche Gianluca Mancini, pilastro della difesa giallorossa che ben ha figurato nelle prime uscite. Buone notizie anche dall’Under 21: è stato convocato infatti Riccardo Calafiori, unico giallorosso nella selezione giovanile. Gli azzurrini saranno impegnati dal 3 al 7 settembre nelle qualificazioni ad Euro 2023. Le buone notizie in casa Roma non arrivano solo dal campo, le prestazioni dei giallorossi hanno avuto eco anche in nazionale.