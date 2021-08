Calciomercato Roma, rottura e addio | Corsa a due

Calciomercato Roma, non solo esuberi: nelle prossime ore potrebbe interrompersi il rapporto tra i giallorossi e un importante tassello della rosa.

Dall’approdo di Abraham abbiamo visto come Pinto abbia iniziato a soffermarsi soprattutto sulla questione relativa alle cessioni. Inutile ribadire come queste risultino ora fondamentale per migliorare la situazione finanziaria del club, contribuendo ad abbassare il monte ingaggi.

Ciò potrebbe permettere anche di trovare la giusta linfa per arrivare al tanto anelato centrocampista, un cui eventuale approdo permetterebbe di chiosare nel migliore dei modi una campagna acquisti encomiabile ma “di reazione” ai tanti imprevisti verificatisi finora.

Il gm portoghese ha incontrato negli scorsi giorni gli entourage di diversi giocatori, quello di Pastore in ultimo, per comprendere quali e se ci fossero i giusti presupposti per concretizzare qualche separazione a fine mercato.

A lasciare la Capitale, però, potrebbero non essere esclusivamente elementi inseriti da Mourinho nel corpus degli esuberi.

LEGGI ANCHE: Conference League, voti Roma-Trabzonspor 3-0 | Mourinho ai gironi

Calciomercato Roma, Borja Mayoral potrebbe lasciare la Capitale a breve

Al termine della gara contro il Trabzonspor, lo stesso Special One ha sottolineato come fosse dispiaciuto per non essere riuscito a ricucire qualche minuto per un importante giocatore della prima squadra.

Ci riferiamo a Borja Mayoral, protagonista di un’ottima prima annata all’ombra del Colosseo e attualmente ancora in prestito dal Real Madrid. L’accordo con le Merengues prevede la permanenza del numero 21 fino all’anno prossimo, a conclusione del quale Pinto dovrà decidere se riscattarlo per 20 milioni o lasciarlo nuovamente agli spagnoli.

Stando però a quanto riferito dal portale “AS”, le strade tra la Roma e il classe ’97 potrebbero interrompersi prima del previsto. La sortita di Edin Dzeko aveva fatto infatti sperare lui di poter trovare più spazio nel corso della seguente stagione.

Le presenze di Abraham e Shomurodov sembrano invece impedire lui di giocare con maggiore continuità e ciò giustificherebbe il suo anelito a cambiare aria per trovare più spazio. Lo stesso club di Florentino Perez sarebbe disposto a cercargli un’altra soluzione affinché possa accumulare minuti in vista di un suo rientro in Liga il prossimo anno.

Tra le squadre interessate figurano il Crystal Palace e Fiorentina, entrambe disposte a garantirgli maggiore minutaggio. Quest’ultimo è infatti fondamentale in vista delle valutazioni madrilene future che potrebbero convincere i “Galacticos” a tenerlo in squadra come vice Benzema a partire dal 2022.

Seguiranno aggiornamenti.