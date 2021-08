Calciomercato Roma, addio più vicino | Chiesti 2 milioni

Calciomercato Roma, sembra esserci stato un avvicinamento tra le parti nelle ultime ore. Attese a breve novità.

Come previsto, questi ultimi giorni di agosto stanno risultando molto fervidi in quel di Trigoria. Mentre Mourinho e adepti hanno diretto gli allenamenti per ben affrontare questo primo poker di partite prima della sosta, Pinto e colleghi hanno svolto un lavoro molto più silenzioso ai piani alti del centro sportivo.

Il gm portoghese ha viaggiato molto in questi mesi, con la finalità di plasmare la rosa e consegnare uno scacchiere pronto e funzionale al mister connazionale. Nelle scorse ore l’ex Benfica è volato a Milano per incontrare l’agente di Pastore e trovare una soluzione che accontenti tutti e che permetta alla Roma di potersi finalmente liberare dell’argentino.

Le condizioni fisiche di quest’ultimo, unitamente all’ingaggio di 4,5 milioni di euro che lo lega ai capitolini fino al 2023, rendono necessaria una soluzione per cancellare il suo nome dal libro paga dei Friedkin.

Calciomercato Roma, le ultime su Fazio: chiesta la buonuscita

L’ex PSG non è però l’unico esubero presente in rosa. Pinto è infatti stato chiamato in queste ultime settimane, successive all’approdo di Abraham, a concentrarsi sulla questione uscite. L’iberico ha mostrato già nei mesi di giugno e luglio un certo pragmatismo da questo punto di vista, riuscendo a concretizzare diverse operazioni in uscita.

Il piano epurativo però, per dirsi felicemente chiosato, necessita ora di qualche ultima cessione. Oltre al numero 27, tra le fila giallorosse figura un altro argentino mai preso in considerazione da Mourinho e annoverabile da almeno un anno tra i giocatori fuori progetto.

Ci riferiamo a Federico Fazio, approdato in Italia dal Siviglia nel 2016 e protagonista di un buon biennio all’ombra del Colosseo. Il classe ’87 però ora non rappresenta più un elemento utile alla causa ed è stato in passato accostato a diverse squadre, Genoa su tutte, alle quali non è mai voluto approdare.

La chiave di svolta potrebbe arrivare nei rimanenti giorni di agosto. Stando a quanto riferito da Nicolò Schira, infatti, il centrale avrebbe chiesto una buonuscita di 2 milioni di euro per firmare la risoluzione contrattuale.