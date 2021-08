Calciomercato Roma, addio Serie A | Va da Paratici

By

Calciomercato Roma, la telenovela centrocampista sarebbe finalmente giunta al termine. Questa la scelta del giocatore.

Mourinho non ha mai perso occasione in queste ultime settimane per encomiare l’operato della società, concreta quanto celere nell’ovviare ai tanti imprevisti incontrati finora.

Al contempo, però, il portoghese ha sempre sottolineato implicitamente la necessità di provare a comprare un centrocampista per rendere la rosa ancora più competitiva. Necessario, a sua detta, rinforzare un reparto che, Veretout a parte, sembra mancare di profili che ne assecondino la visione.

Per favorire un ultimo approdo servirà dapprima provare a cedere i numerosi esuberi rimasti a Trigoria. Solo se parte di questi ultimi lasceranno la Capitale, Pinto proverà ad accontentare il connazionale cercando qualche colpo di fine mercato.

Potrebbe prospettarsi una situazione simile a quella vissuta due anni fa con Smalling, quando Petrachi chiosò la campagna acquisti non solo con Mkhitaryan ma anche con l’approdo del centrale inglese dopo un’estate passata a cercare un sostituto di Manolas.

Calciomercato Roma, Moriba ad un passo dal Tottenham

Tra i tanti nomi succedutisi in quest’estate, va ricordato anche quello di Ilaix Moriba. Il centrocampista classe 2003 è in scadenza contrattuale con il Barcellona il prossimo anno e il rapporto con i blaugrana si è incrinato negli ultimi mesi, al fronte delle esagerate pretese per il rinnovo.

Il suo nome era stato accostato, Roma a parte, anche a Juventus e Milan ma, stando a quanto riferito dal portale spagnolo Todofichajes, Moriba è destinato a giocare in Premier League a breve. Il Tottenham sarebbe infatti riuscito a convincerlo al trasferimento, senza attendere la scadenza contrattuale fra 10 mesi.

Ciò permetterà agli inglesi di ingaggiare un interessante prospetto del calcio europeo e al club di Laporta di non perdere a zero un giocatore dal nobile futuro. Il prezzo è stato fissato a 14 milioni di euro, circa 6 in meno rispetto alle preliminari valutazioni fatte dalla dirigenza iberica.