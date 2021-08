Calciomercato Roma, visite mediche oggi | Salta l’affare

Calciomercato Roma, l’accordo trovato tra le due squadre impedisce a Pinto di chiudere un’importante trattativa nata nelle ultime ore.

Il dg portoghese, come ormai noto, è chiamato in questi ultimi giorni a provare di piazzare i non pochi esuberi rimasti tra le fila giallorosse. Si tratterà di un compito di epurazione non facile ma fondamentale sia per abbassare il monte ingaggi che per provare a chiudere un ultimo colpo in entrata.

Per finanziare un eventuale ultimo acquisto bisognerà infatti liberare qualche posto e, soprattutto, monetizzare qualcosa liberandosi al contempo di qualche ingaggio importante. Le pedine finite ai margini della rosa continuano ad essere plurime e, nelle prossime ore, potrebbero esserci interessanti novità da questo punto di vista.

Dopo il summit di ieri tra Pastore e il proprio agente, la separazione tra l’ex Psg e i capitolini sembra meno utopistica, per quanto restino ancora diversi tasselli da incastrare affinché tutte le parti in causa pongano fine a quest’interruzione in modo sereno.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, tentazione Herrera | Addio e super scambio!

Calciomercato Roma, sfuma il passaggio di Nzonzi in Premier League?

Tra i non pochi giocatori messi fuori rosa e ignorati dal progetto capitolino figura sicuramente Steven Nzonzi. Il francese classe 1988 è reduce dalle esperienze in prestito al Rennes e al Galatasaray, durante le quali non è però riuscito a convincere né i turchi né i francesi ad esercitare il riscatto.

Il numero 42 non si è mai ambientato a Roma, dove è approdato nel 2018 senza quantomeno rasentare i livelli raggiunti a Siviglia e che convinsero Monchi a sborsare la non banale cifra di 30 milioni nelle casse spagnole. Nelle ultime ore era emerso un interesse nei suoi confronti da parte del Watford.

La trattativa con le “Hornets” sembra però destinata a rimanere un’idea e a non concretizzarsi. Stand a quanto riferito da Sky Sport UK, infatti, il club anglosassone sarebbe molto vicino all’acquisto di Moussa Sissoko. Messo fuori rosa da Nuno Espirito Santo, il trentaduenne era stato accostato anche alla Roma ed è ora a un passo dalla firma con il Watford.

Nei piani dirigenziali inglesi, infatti, il francese quasi ex Spurs potrebbe rappresentare il profilo ideale con il quale ovviare alla sortita di Will Huges, prossimo acquisto del Crystal Palace che lo preleverà per quasi 12 milioni di euro. Le visite mediche antecedenti alla firma del 26enne con i “Glaziers” sono in programma oggi pomeriggio.