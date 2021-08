Calciomercato Roma, le parole di ieri di Mourinho aprono ancora a una possibile cessione. Il centrocampista potrebbe partire sul gong

Una clamorosa frase detta ieri da José Mourinho lascia praticamente aperta la porta a una cessione proprio sul gong del calciomercato. Sì, perché ieri sera lo Special One, dopo la vittoria sul Tabzonspor, che ha permesso ai giallorossi si conquistare la qualificazione alla fase a gironi della prossima Conference League, ha anche parlato di mercato. E non solo di Pellegrini, che praticamente è stato blindato dall’allenatore portoghese, ma anche di un altro centrocampista che rimane in bilico e che nel corso di queste settimane è stato accostato anche a diverse formazioni di Serie A.

“È un giocatore di qualità ma finché la porta del mercato non è chiusa, c’è la possibilità che qualcuno vada e qualcun altro entri”. Queste le parole dello Special su Gonzalo Villar, che quindi rimane sulla porta qualora a Tiago Pinto venisse presentata un’offerta ritenuta congrua. Certo, la Roma difficilmente se ne potrebbe privare a titolo definitivo. Ma un prestito – magari al Sassuolo che ha dimostrato un certo interesse nei suoi confronti – potrebbe essere nell’ordine delle cose.

Calciomercato Roma, Villar può partire

Si lavora anche su questo nome quindi in uscita. Lo Special One, in mezzo al campo, chiede gente soprattutto fisica che vada a fare da cerniera davanti ai difensori. Ecco perché si spinge, in entrata, soprattutto per Zakaria e Anguissa, due elementi che fanno di questa caratteristica la loro arma migliore. Ed ecco perché Villar potrebbe anche girare poco nelle rotazioni di Mourinho nella prossima stagione che gli preferisce Cristante al fianco di Veretout in assenza di alternative.