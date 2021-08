Calciomercato Roma, Pinto accelera | Fissato l’incontro

Con la chiusura del calciomercato alle porte e la stagione iniziata positivamente Tiago Pinto può continuare a sorridere. E’ stato fissato un importante incontro.

Giorni di passione per Tiago Pinto, il GM giallorosso sta lavorando alacremente alle ultime trattative di mercato in casa Roma. La chiusura della finestra estiva è alle porte, mentre la stagione è iniziata col piede giusto: tre vittorie su tre incontri. Molto lavoro per quel che riguarda le trattative in uscita, ma il portoghese ha il suo da fare anche per blindare i talenti giallorossi. E’ stato fissato infatti un incontro che potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro del capitano giallorosso.

Leggi anche: Calciomercato Roma, rinforzo a centrocampo | Duello con Spalletti

Se tre indizi fanno una prova, per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini dovremmo essere ai dettagli. Primo indizio sono le splendide parole rilasciate in conferenza dal tecnico Mourinho: “Può fare tutto. Se noi abbiamo tre Pellegrini tutti e tre giocherebbero in squadra allo stesso momento. È un giocatore multifunzionale, può adattarsi in tutti i ruoli. Lorenzo è intelligente, capisce il gioco.” E il capitano della Roma ha risposto sul campo, prestazione magnifica nel ritorno dei playoff contro il Trabzonspor, una gara giocata a tutto campo ad altissimo livello. E di nuovo il tecnico portoghese, a fine gara, a spingere per il rinnovo del capitano.

Leggi anche: Calciomercato Roma, comunicato ufficiale | Salta una cessione

Sprint Tiago Pinto, fissato l’incontro per il rinnovo

Tra i migliori in campo in queste uscite, il capitano giallorosso è ad un passo dalla firma per il rinnovo contrattuale. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non è ancora stato definito l’accordo economico, ma è stato fissato l’incontro decisivo. Anche nel post gara di ieri sera Mourinho non ha fatto mistero della volontà della Roma: “Deve firmare subito il suo contratto, domani o dopodomani. Il club è fantastico con lui, lui lo è con il club.” A metà della prossima settimana, una volta chiuso il calciomercato, dovrebbe arrivare la fumata bianca, Lorenzo Pellegrini e la Roma continueranno la loro storia insieme.