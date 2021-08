Calciomercato Roma, irrompe la Premier | Assalto last minute

Calciomercato Roma, spunta la nuova pista per il calciatore in uscita: sondaggio dalla Premier League: anche se aspetta la buonuscita

Meno di una settimana alla fine delle trattative, e Tiago Pinto è ancora alla ricerca di qualche club che possa prendersi in carico alcuni elementi della rosa giallorossa che non rientrano più nei piani societari. Se ieri Pastore è andato a Milano per discutere con il general manager portoghese della buonuscita, Il Tempo questa mattina riporta la notizia di un nuovo interesse inglese per Steven Nzonzi.

Il francese, che ancora si allena a Trigoria tra gli esuberi, fino al momento ha rifiutato tutte le offerte che gli sono arrivate. Sicuramente, quella più importante, era del Benfica. Ma il centrocampista al momento ha rispedito al mittente tutto quello che la società gli ha messo davanti, aspettando un incentivo all’esodo (anche lui) per salutare la compagnia e accasarsi altrove.

Calciomercato Roma, per Nzonzi nuova pista inglese

Ci sarebbe il Watford, in questo momento, sulle tracce di Nzonzi. Che avrebbe cominciato proprio vicino al gong di avvicinarsi al calciatore. Un sondaggio perlustrativo che Pinto, spera, poter essere quello buono. Soprattutto perché il tempo stringe e di possibilità ne rimangono davvero poco per una chiusura di una delle trattative in uscita che si sta rivelando probabilmente la più difficile per il fatto che Nzonzi ha praticamente puntato i piedi dal primo all’ultimo minuto.

La nuova pista quindi potrebbe essere quella giusta. O almeno così sogna il general manager portoghese che, in questo modo, potrebbe anche andare a chiudere per l’ultimo elemento, questa volta in entrata, che serve a Mouirnho per completare la propria rosa. Sì, sempre un centrocampista, ma senza dubbio di livello.