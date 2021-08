Calciomercato Roma, rinforzo a centrocampo | Duello con Spalletti

Calciomercato Roma, rinforzo a centrocampo: Tiago Pinto tiene in piedi una pista in Serie A, è duello con il Napoli di Spalletti.

La Roma ha iniziato la nuova stagione molto bene, con tre vittorie su tre. L’allenatore José Mourinho si aspetta ora un ultimo regalo dal calciomercato. Finora i nuovi acquisti Rui Patricio, Vina e Abraham hanno fatto molto bene e la speranza dello Special One è quella di avere un nuovo rinforzo in mezzo al campo entro la fine del mercato.

La permanenza di Diawara e Villar è tutt’altro che scontata. Ci sono pochi giorni ormai per intavolare trattative ma non sono da escludere delle sorprese. Del resto Mourinho è stato molto chiaro nei confronti dei due. “Amadou è un giocatore della nostra rosa e appartiene al corpo di elementi che si allenano con noi, a differenza di altri. Il mercato è aperto, può succedere sia che venga venduto sia che resti tra noi. Si tratta di un buon professionista e di un bravo ragazzo, che ha un bel rapporto con tutti. Non sarà mai un problema per noi”.

Su Gonzalo Villar invece: «È un giocatore di qualità ma finché la porta del mercato non è chiusa, c’è la possibilità che qualcuno vada e qualcun altro entri».

Calciomercato Roma, Nandez resta nel mirino: c’è pure il Napoli

Se Tiago Pinto riuscirà a cedere almeno uno dei due centrocampisti e a risolvere la grana degli esuberi (Robin Olsen, Davide Santon, Steven Nzonzi e Javier Pastore) tra i profili nel mirino resta ancora in piedi l’ipotesi Nahitan Nandez.

Il Cagliari è disposto a cederlo in prestito con riscatto, ma c’è eventualmente da guardarsi anche dalla concorrenza del Napoli di Spalletti che pure è molto interessato al nazionale dell’Uruguay. Le ultime ore di calciomercato saranno decisive in merito.