Probabili formazioni Salernitana Roma | C’è una sola novità per Mou

Salernitana Roma, le probabili formazioni: da segnalare solo una novità rispetto alla formazione vista contro il Trabzonspor.

Reduce dal largo successo contro il Trabzonspor, che ha confermato i buoni segnali mostrati sia nel precampionato, sia nelle primissime apparizioni ufficiali stagionali, la Roma di José Mourinho si rituffa in campionato, decisa a dar seguito al proprio filotto di vittorie. Pellegrini e compagni se la vedranno con una Salernitana sicuramente desiderosa di vendicare la rocambolesca sconfitta patita in quel di Bologna; una partita da non sottovalutare, a dispetto della differenza qualitativa che intercorre tra le due compagini.

Salernitana Roma, le probabili formazioni

Ecco perché lo Special One è intenzionato a confermare i titolarissimi, eccezion fatta per Carlos Perez, che prenderà il posto di Nicolò Zaniolo, espulso contro la Fiorentina. In porta ci sarà dunque Rui Patricio, che anche in Conference League è stato uno dei migliori in campo, disimpegnandosi in almeno tre interventi provvidenziali; linea difensiva composta da Karsdorp, Mancini, Ibanez e Vina. A centrocampo graviteranno invece Cristante e Veretout, con Pellegrini, Mkhitaryan e Carlos Perez a fungere da trequartisti. Anche per l’attacco non c’è nessun dubbio da sciogliere: partirà dal primo minuto Abraham.

Probabile formazione Salernitana: Belec, Bogdan, Gyomber, Jaroszynski, Kechrida, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Ruggeri, Obi, Bonazzoli.