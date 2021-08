Sorteggio Conference League, le avversarie della Roma | LIVE

Sorteggio Conference League, le avversarie della Roma, ecco la diretta live: scoprite con noi i prossimi avversari di Mourinho.

Tutto pronto a Istanbul dove è in corso il sorteggio della fase a gironi della prossima Conference League: la Roma, in prima fascia, ha anche il coefficiente più alto della manifestazione. E senza scaramanzia, ha la possibilità di arrivare davvero in fondo alla manifestazione. Solamente il Tottenham (l’ex squadra dello Special One è anche in prima fascia) sembra l’altro club in grado di poter dire la propria. Ma intanto i giallorossi ci sono. Pronti a conoscere i propri avversari. E forti anche del fatto di aver recuperato ieri sera Zaniolo, al ritorno al gol proprio nella manifestazione europea.

Le squadre da evitare sono sicuramente il Rennes e il Feyenoord in secondo fascia e l’Union Berlino in terza: le formazioni tedesche rimangono sempre avversari ostici. Ecco, comunque, tutte le squadre che prenderanno parte alla manifestazione.

FASCIA 1Roma

Tottenham

Basilea

Slavia Praga

Copenaghen

Gent

Az Alkmaar

Lask

FASCIA 2

Feyenoord

Qarabag

Maccabi Tel Aviv

Paok Salonicco

Rennes

Partizan Belgrado

Anorthosis

Cluj FASCIA 3

Zorya

Union Berlino

Cska Sofia

Vitesse

Slovan Bratislava

Jablonec

Alashkert

Flora Tallinn

FASCIA 4

Kairat Almaty

Lincoln

Randers

Omonia Nicosia

Hjk Helsinki

Maccabi Haifa

Bodo/Glimt

Mura

Sorteggio Conference League, la diretta testuale

La Roma arriva a questo sorteggio consapevole della sua forza. Più che gli avversari da evitare, sono tutte le altre squadre che vorranno evitare la formazione allenata da Mourinho, testa di serie numero uno.