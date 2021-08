Sorteggio Conference League: orario, streaming, possibili avversarie della Roma

Sorteggio Conference League: ecco tutte le informazioni utili per scoprire le avversarie della Roma: orario, diretta tv e in streaming

All’ora di pranzo (13:30), la Roma conoscerà le prossime avversarie della prima storica Conference League, la coppa che la Uefa ha organizzato quest’anno e che vede i giallorossi di José Mourinho impegnati. E, senza dubbio, anche una della favorite insieme al Tottenham. Perché è inutile nascondersi dietro a un dito oppure fare scaramanzia, questa squadra ha la possibilità, serie, di arrivare fino in fondo alla manifestazione. Lo Special, in Europa, sa come si vince.

La Roma ha il coefficiente più alto. La finale sarà a Tirana, in Albania. Il regolamento dice che la prima di ogni girone approda direttamente agli ottavi di finale. Le squadre che si classificheranno secondo infatti, ci sarà da fare uno spareggio contro le terze dell’Europa League. Meglio evitare altre partite quindi.

Sorteggio Conference League, dove vederlo in tv e in streaming

Il sorteggio di Conference League, che sarà oggi, venerdì 27 agosto a Istanbul, sarà possibile seguirlo dalle 13:30 su Sky Sport 24 e su Sky Sport Football. In streaming, tramite l’applicazione Sky Go e anche con Now Tv, che permette di comprare il pacchetto calcio della tv satellitare.

Le possibili avversarie della Roma

Intanto non c’è una squadra spagnola: visto che il Villarreal con la vittoria dell’Europa League si è preso addirittura la prima fascia in Champions League. Le squadre da evitare sono sicuramente il Rennes e il Feyenoord in secondo fascia e l’Union Berlino in terza: le formazioni tedesche rimangono sempre avversari ostici. Ecco, comunque, tutte le squadre che prenderanno parte alla manifestazione.

Roma

Tottenham

Basilea

Slavia Praga

Copenaghen

Gent

Az Alkmaar

Lask

FASCIA 2

Feyenoord

Qarabag

Maccabi Tel Aviv

Paok Salonicco

Rennes

Partizan Belgrado

Anorthosis

Cluj FASCIA 3

Zorya

Union Berlino

Cska Sofia

Vitesse

Slovan Bratislava

Jablonec

Alashkert

Flora Tallinn

FASCIA 4

Kairat Almaty

Lincoln

Randers

Omonia Nicosia

Hjk Helsinki

Maccabi Haifa

Bodo/Glimt

Mura