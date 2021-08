Calciomercato Roma, sorpresa Pinto | Blitz improvviso del Napoli

Calciomercato Roma, irruzione decisa del Napoli, che rischia di scompaginare le carte in tavola. I partenopei sono balzati in pole.

Queste ultime ore della sessione estiva di calciomercato vedono la Roma impegnata nella ricerca di un nuovo mediano da consegnare a José Mourinho, con il quale completare un reparto che in questo primo scorcio della stagione ha offerto le giuste garanzie sia da punto di vista tecnico che sotto il profilo tecnico. Di certo non sarà facile per il general manager giallorosso, impegnato parallelamente a sfoltire un organico nel quale gravitano ancora tanti, troppi esuberi che si sta cercando di piazzare; proprio queste cessioni che dovrebbero arrivare ma che non si concretizzano stanno bloccando conseguentemente anche il mercato in entrata, esponendo la Roma al rischio di vedersi soffiare calciatori sui quale aveva da tempo messo gli occhi.

Calciomercato Roma, il Napoli piomba su Anguissa

Uno dei nomi monitorati con estrema attenzione dal gm capitolini è sicuramente André Zambo Anguissa, mediano camerunense classe ’95 in forza al Fulham, che vuole cambiare aria. La sua valutazione si aggira sui 18-20 milioni di euro, e alla Roma piace perché fa della forza fisica, dell’atletismo e della capacità di recuperare palloni la sua arma principale; tuttavia, c’è da segnalare l’irruzione decisa del Napoli che, stando a quanto riferito da lebombedivlad.it, sarebbe balzato in pole nella corsa al calciatore. Sfumata l’ipotesi Bakayoko, ritornato al Milan, i partenopei hanno la necessità di acquistare un vice Demme all’altezza, che possa interscambiarsi con quest’ultimo e lo possa sostituire in attesa del suo recupero.