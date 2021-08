Calciomercato Roma, super scambio last minute | C’è una novità

Calciomercato Roma, ulteriori dettagli sull’ultimissima idea che ha preso forza nelle ultime ore: trattativa in salita.

La ricerca spasmodica di un centrocampista in casa Roma non ha ancora dato i suoi frutti; i profili vagliati da Pinto sono tanti, alimentati dal desiderio di innalzare il tasso qualitativo e d’esperienza nella zona nevralgica del campo. E proprio in questo filone potrebbero essere inseriti gli ultimi rumours, che riferiscono di un possibile scambio Herrera-Villar con l’Atletico Madrid; il murciano sembra non aver convinto al 100% Mou, dalle cui parole nel corso delle ultime interviste è possibile capire come il mercato in uscita sia tutt’altro che finito. Tuttavia, c’è una novità molto importante che riguarda questa possibile trattativa con i Colchoneros.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, sorpresa Pinto | Blitz improvviso del Napoli

Calciomercato Roma, scambio Herrera-Villar: ecco chi l’ha proposto

Come riportato da “Il Corriere dello Sport“, infatti, quest’ultima idea di mercato sarebbe nata in seguito alla proposta di un intermediario, e non sarebbe stata alimentata direttamente a Trigoria. Ciò non esclude chiaramente che possa concretizzarsi, ma prescindendo da questo, le chances di portare a termine quest’affare non sono molte: la fumata bianca non è affatto vicina. Resta da capire, a questo punto, se nel novero di centrocampisti considerati non indispensabili da Mou alla fine a partire sia Diawara, per il quale sono arrivati anche proposte dalla Premier, declinate a più riprese.

Ma anche le parole dello Special One, comunque, alla fine della gara di playoff di Conference League, hanno lasciato spazio a un possibile addio del giovane centrocampista spagnolo: Mou, in mezzo al campo, preferisce gente che, sotto il profilo fisico, possa dare equilibrio alla squadra. E Villar, viste le non clamorose doti fisiche, potrebbe essere sacrificato per garantire muscoli sulla linea mediana.