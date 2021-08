ASRL | Calciomercato Roma, cessione a sorpresa: scambio last minute in Serie A

Calciomercato Roma, ultime ore infuocate: si sta ragionando su uno scambio a sorpresa in Serie A. Vi forniamo i dettagli in esclusiva.

Mancano solamente quattro giorni alla fine del calciomercato, ma tra indiscrezioni e trattative reali, la Roma resta una delle società più attive. Alla ricerca di un centrocampista centrale, Tiago Pinto prima di andare a dama dovrà riuscire a piazzare almeno uno tra Diawara e Villar, ma la principale preoccupazione del general manager giallorosso resta quello di piazzare gli esuberi Fazio, Nzonzi e Pastore, la cui partenza consentirebbe di defalcare una somma ragguardevole dal monte ingaggi. Parallelamente a queste operazioni, il club giallorosso resta vigilie anche su altri fronti, nella consapevolezza che le battute finali delle campagne trasferimenti possono sempre regalare occasioni importanti.

Calciomercato Roma, Kumbulla per Colley | Scambio last minute

Per quanto riguarda la difesa, si parla ormai da tempo dell’esigenza di trovare un difensore mancino, su espressa richiesta di Mourinho. Secondo quanto raccolto da Asromalive.it, un nome che può tornare buono in queste ore è quello di Omar Colley. Valutato 8 milioni di euro dalla Sampdoria, il difensore 28enne potrebbe arrivare tramite altre formule. Stando alle informazioni in nostro possesso, c’è stato infatti un pour-parler per un possibile scambio di prestiti con Kumbulla, che sin qui è stato poco utilizzato dallo Special One. Sondaggi embrionali, ovviamente, che non hanno ancora portato ad una trattativa avanzata.

Daniele Trecca