Calciomercato Roma, ci pensa Ancelotti | Ore decisive

Calciomercato Roma, futuro tutto da scrivere: Ancelotti potrebbe alla fine portarsi a casa il grande colpo. Si aspettano novità importanti.

L’esplosione di Abraham e il feeling con il goal di Eldor Shomurodov potrebbero ripercuotersi anche sul futuro di Borja Mayoral, al centro di molte voci di mercato. Per il bomber spagnolo, che rimane sempre di proprietà del Real Madrid, e il cui prestito è stato rinnovato per un’altra stagione, la Fiorentina e il Crystal Palace hanno effettuato qualche sondaggio esplorativo, senza per il momento affondare il colpo. La situazione potrebbe ulteriormente cambiare in questi ultimissimi giorni di mercato, e non è da escludere che Mayoral possa alla fine decidere di lasciare definitivamente la Capitale.

Calciomercato Roma, intrigo Mayoral: possibile ritorno al Real?

Secondo quanto riferito da “Il Tempo”, non è da escludere neanche un clamoroso ritorno di Mayoral al Real Madrid, con i Blancos che potrebbero decidere di tenere in rosa lo spagnolo, come vice Benzema. In queste ore non sono attesi colpi di scena, soprattutto se i Blancos dovessero fallire l’assalto a Kylian Mbappé, che punta centrale non è, ma che comunque può essere utilizzato anche in quella porzione di campo. Staremo a vedere quello che succederà, anche se un eventuale addio di Mayoral non è stato messo in preventivo, e potrebbe obbligare la Roma ad intervenire nuovamente sul mercato.