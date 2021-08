By

Calciomercato Roma, è da poco arrivata l’ufficialità della cessione del giocatore giallorosso.

Come previsto, in questi ultimi giorni di agosto Tiago Pinto si sta concentrando soprattutto sui colpi in uscita, con la finalità di chiosare nel migliore dei modi quel programma epurativo catalizzato a giugno con le uscite di Jesus, Peres, Mirante e Farelli.

Gran parte delle operazioni serviranno ad aiutare la società a cancellare dal proprio libro paga i nomi di numerosi giocatori finiti ai margini della rosa e ancora percepenti ingaggi importanti e spropositati rispetto all’attuale contributo.

Tra le sortite più nobili, Dzeko a parte, ricordiamo il passaggio di Pedro sull’altra sponda del Tevere e il trasferimento di Alessandro Florenzi al Milan che ha posto forse fine definitivamente al rapporto tra i giallorossi e l’ex capitano romano e romanista.

Le ultime uscite potrebbero ora interessare elementi quali Pastore, Santon, Olsen, Fazio e Nzonzi, per i quali si stanno però riscontrando diverse problematiche causate dalla scarsa collaborazione maturata dagli stessi giocatori e dalle poche proposte avanzate per il loro ingaggio.

Calciomercato Roma, ufficiale il passaggio di Giuseppe Pezzella al Siena

Come emerso dalle uscite di giocatori quali Celar e Providence, a Trigoria si sta al contempo cercando di piazzare, soprattutto in prestito, diversi giovani giocatori della rosa, nella speranza di garantire loro minutaggio che possa favorirne la crescita o catalizzare l’interesse di club che li acquistino in modo definitivo.

In ordine cronologico, l‘ultima operazione conclusa interessa Salvatore Pezzella, centrocampista classe 2000, reduce dall’esperienza in prestito alla Reggiana la passata stagione. Il ds bianconero, Giorgio Perinetti, ha individuato in lui il giusto profilo con il quale porre fine alla campagna acquista dei toscani, che affideranno ora lui le chiavi del centrocampo.

La formula è quella del prestito secco.