Calciomercato Roma, tifosi furiosi sui social | “Datelo via”

By

Calciomercato Roma, l’episodio verificatosi in questi minuti non è passato inosservato agli occhi dei tifosi.

Dopo due mesi e mezzo di voci e indiscrezioni, il mercato dei capitolini sembra ormai prossimo alla chiusura. Da segnalare la buona capacità di Pinto nel chiudere diverse operazioni in entrata e in uscita che hanno plasmato una rosa pregna di problemi fino allo scorso giugno.

Diversi esuberi hanno finalmente lasciato Trigoria e in questi rimanenti giorni di agosto la speranza della dirigenza è quella di riuscire a piazzare i rimanenti profili finiti da tempo ai margini del progetto. Questa, infatti, la strada da percorrere per poter migliorare la situazione economica del club e sostenere, eventualmente, un ultimo colpo prima del “Gong” finale.

Gli approdi finora concretizzatisi sembrano aver accontentato la piazza e lo stesso mister che continua però a sottolineare l’assenza di un profilo che possa far coppia con Veretout o Cristante nei due slot davanti alla difesa e vantare le caratteristiche ricercate dal portoghese.

I moniti dello Special One hanno portato il dg connazionale a cercare un mediano fino agli inizi di agosto, quando la responsabilità dell’ex Benfica è dovuta necessariamente ricadere sulla ricerca di un attaccante che sopperisse all’inattesa sortita di Edin Dzeko.

LEGGI ANCHE: ASRL | Calciomercato Roma, cessione a sorpresa: scambio last minute in Serie A

Calciomercato Roma, tifosi infuriati con Xhaka: la bufera social

Uno dei profili maggiormente monitorati è stato senz’ombra di dubbio Granit Xhaka, accostato ai capitolini già dalle prime settimane di giugno, nel periodo immediatamente precedente all’inizio di Euro2020.

Lo stesso svizzero aveva sottolineato durante la competizione la possibilità di poter lasciare l’Arsenal dopo la competizione con la casacca elvetica e non ha mai perso occasione di sciorinare il suo anelito al trasferimento in giallorosso tramite messaggi social.

Alla fine, il numero 34 ha rinnovato dopo aver compreso che non ci fossero più i margini per abbracciare Mourinho a causa della troppa divergenza di vedute tra Tiago Pinto e i dirigenti londinesi. La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dai supporter anglosassoni che hanno però proprio in questi minuti preso di mira il centrocampista.

Quest’ultimo si è infatti distinto per un intervento killer al 34esimo minuto della gara in casa del Manchester City, al momento sul 4-0 per i Citizens di Guardiola. Immediata la reazione di alcuni tifosi, inveenti nei suoi confronti.

“Ha una pietra al posto del cervello”. “Da quando è con noi non siamo mai stati in Champions. Dopo il suo rinnovo mi attendo un’altra annata fallimentare”. “Diamolo gratis alla Roma”. Questi alcuni dei commenti circolanti in queste ore su Twitter.