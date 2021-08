Calciomercato Roma, affare con lo sconto | Annuncio imminente

Tramonta definitivamente l’ennesima pista a centrocampo in casa Roma, l’annuncio è stato chiuso. Ora il tempo per Tiago Pinto è tiranno.

La chiusura del calciomercato estivo è alle porte e sono ore di trattative serrate in Serie A. La Roma è molto attiva sul fronte cessioni, mentre è ancora lontana la soluzione al rebus nuovo centrocampista. Quello che sembrava dover essere il primo rinforzo della Roma targata Mourinho è finora invece l’unica porzione di campo che non ha subito cambiamenti.

Il nome più gettonato delle prime battute di mercato era senza dubbio quello di Granit Xhaka. Lo svizzero ha invece rinnovato con l’Arsenal, momento drammatico per i londinesi, 0 punti in tre partite. La Roma invece ha trovato tre vittorie su tre sul campo, mentre dal calciomercato non arrivano grandi notizie. Tanti i nomi accostati alla Roma, dopo la fumata nera dello svizzero, uno in particolare portava a guardare in Eredivisie. Questo centrocampista era stato segnalato sul taccuino di Tiago Pinto, ma oggi la trattativa è definitivamente tramontata.

Koopmeiners-Atalanta, chiuso l’affare con lo sconto

La notizia è stata rilanciata in giornata dal sito calciomercato.it, Teun Koopmeiners è pronto a sposare il progetto Atalanta. Sarà comunque Serie A per il suo futuro, ma la Roma lo troverà da avversario, tra le fila di una concorrente al piazzamento Champions tra l’altro. L’Az Alkmaar ha accettato l’affare, ad un prezzo scontato. Durante i primi sondaggi gli olandesi non sembravano voler scendere più in basso di 20 milioni di euro. Ma alla fine la società di Percassi ha lavorato per un sostanziale sconto e, da quanto riportano indiscrezioni, si dovrebbe chiudere sulla base di 14 milioni di euro. Sfuma un altro obiettivo per la mediana giallorossa, ora il tempo non è alleato di Tiago Pinto.