Calciomercato Roma, Pinto non molla | Rinforzo dalla Liga

Giornate caldissime quelle che portano alla chiusura del calciomercato estivo in casa Roma. Fari puntati sul campionato spagnolo, dove Mou ha scelto un rinforzo.

Il 31 agosto chiuderà il calciomercato estivo, la Roma è stata tra le società più attive in questa sessione. Moltissime le trattative ancora in ballo per Tiago Pinto. Il GM portoghese, che accompagnerà la squadra a Salerno, continua a lavorare senza sosta per definire gli ultimi ritocchi alla Roma targata Josè Mourinho. Non solo cessioni in casa giallorossa, sembra essersi aperta nuovamente una pista che porta a guardare in casa Barcellona.

Mentre continua la grana esuberi per i giallorossi, non si fermano le voci sui rinforzi. Tra i tanti esuberi figura ad esempio Federico Fazio, il centrale argentino è stato messo ufficialmente sul mercato, ma non è facile trovargli sistemazione. Mentre dalla Spagna filtra uno spiraglio di trattiva che porta Mourinho a guardare in casa blaugrana. Non è più un mistero che lo Special One vorrebbe a Roma questo difensore.

La Roma pesca in Liga, occhi su Lenglet

Parliamo di Clèment Lenglet, difensore centrale francese classe ’95. Il difensore è in uscita dal Barcellona, niente spazio per lui nelle gerarchie difensive blaugrana. Il suo impiego da titolare è totalmente chiuso da Eric Garcia e Piqué, i prescelti di Koeman per la linea difensiva. Ecco perchè la società catalana vorrebbe vendere il difensore francese, mentre il tecnico della Roma sognerebbe un suo approdo nella capitale. Proprio il centrale francese è il prescelto di Josè Mourinho come rinforzo difensivo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, filtra uno spiraglio di trattativa in Spagna. Il mercato giallorosso non ha mancato di stupire i tifosi in questa sessione, e il difensore francese potrebbe esserne la conferma. Saranno giornate caldissime per il futuro di Lenglet, la Roma ci crede.