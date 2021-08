Calciomercato Roma, rinforzo a sorpresa | Tentazione Mou

Il calciomercato estivo in casa giallorossa è stato ricco di grosse novità. A pochi giorni dalla chiusura della finestra estiva un’altra sorpresa potrebbe arrivare.

Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato estivo. Questa sessione in casa Roma è stata ricca di sorprese e ribaltoni, basti pensare al nuovo numero 9 giallorosso. Protagonista indiscusso il GM Tiago Pinto, che è in viaggio insieme alla squadra verso Salerno. I giallorossi scenderanno in campo all’Arechi nel posticipo della seconda giornata di campionato. Ma non solo il campo tiene banco, sono ore di mercato caldissime.

Ancora parecchi i nodi da sciogliere in queste ultime giornate, non solo per quel che riguarda la mediana giallorossa. Proprio oggi la nostra redazione si è occupata in esclusiva della situazione sulla fascia destra. L’unica certezza in casa Roma si chiama Rick Karsdorp, il 26enne olandese ha convinto Mou e tutti i supporter giallorossi. Ben altra è la situazione riguardante la sua riserva, l’americano Reynolds infatti ha destato parecchi dubbi. Non è da escludere una sua partenza in prestito, il Benevento la scorsa stagione era sulle sue tracce. E se il giovane statunitense dovesse partire la Roma si troverebbe scoperta, a meno che Mourinho non ceda a questa tentazione a sorpresa.

Sorpresa Mourinho, Santon vuole convincerlo

Stiamo parlando di Davide Santon, il terzino destro è una vecchia conoscenza del tecnico Josè Mourinho. Il difensore classe ’91 esordì in Serie A proprio col portoghese sulla panchina dell’Inter, che ne stimò da subito la classe e personalità. Qualità poi decisamente perse nella carriera del difensore laterale, che ha visto le proprie prestazioni calare vistosamente. Finora per lui in maglia giallorossa 42 presenze, secondo gazzetta.it se la cessione di Reynolds dovesse concretizzarsi Santon proverebbe a convincere Mou. Doveva essere il primo sulla lista dei partenti, potrebbe diventare l’ennesima sorpresa di mercato.