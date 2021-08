Non solo il centrocampista il tema caldo del calciomercato Roma in questi ultimi giorni della campagna trasferimenti

Il calciomercato non è ancora finito e, nonostante una partenza sprint della sua Roma, José Mourinho ha lasciato diversi segnali alla società, non solo verbali. Parlando di Diawara e Villar, ad esempio, il tecnico portoghese non ha escluso una possibile cessione che consentirebbe a Tiago Pinto di ingaggiare un nuovo centrocampista. Un altro segnala, lo Special One lo ha lanciato attraverso le sue scelte. Nella gara contro il Trabzonspor, infatti, non c’è stato spazio nemmeno in panchina per Bryan Reynolds. L’esterno statunitense ha assistito alla partita dalla tribuna, nonostante fosse l’unico vice Karsdorp a disposizione.

Calciomercato Roma, deciso il futuro di Reynolds

Una decisione che lascia intendere come il tecnico giallorosso accoglierebbe ben volentieri un nuovo terzino negli ultimi giorni di mercato. Una posizione che, almeno al momento, non ha fatto cambiare idea a dirigenza e proprietà. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, infatti, anche nelle ultime ore Tiago Pinto ha ribadito di non prendere in considerazione una partenza dello statunitense in questa sessione di mercato, a meno di colpi di scena improvvisi.

A Trigoria credono che l’ex Dallas possa avere delle opportunità nelle prossime settimane. Il club è ancora convinto della scelta fatta lo scorso gennaio e confida che lavorando con Mou il calciatore possa progredire anche dal punto di vista tattico, conquistando così la fiducia del tecnico.