Calciomercato Roma, doppio colpo in entrata | Il sì ad una condizione

Calciomercato Roma, il doppio colpo è possibile, ma la fumata bianca può arrivare solo in un caso: ecco quale.

Le tre vittorie in rapida successione ottenute nel doppio confronto con il Trabzonspor e la Fiorentina hanno sicuramente dato entusiasmo ad un ambiente già in fibrillazione per l’arrivo di José Mourinho. La squadra sembra aver recepito bene i dettami tattici dello Special One, ed è apparsa molto più solida in ogni zona del campo; come confermato dallo stesso tecnico portoghese, però, il mercato è ancora aperto e può ancora riservare delle sorprese. In effetti, per assecondare in toto le richieste del mister, servirebbero altri due innesti: uno in mediana, per puntellare la quale Mou aveva esplicitamente fatto il nome di Granit Xhaka, l’altro sull’out di destra.

Calciomercato Roma, gli ultimi rinforzi dipendono dalle cessioni

Come riportato da “Il Tempo“, l’acquisto di un centrocampista è subordinato alla partenza di uno tra Villar e Diawara: i papabili sostituti sono tanti, ma il tempo comincia a stringere. Anguissa e Zakaria non sono persi d’occhio, ma una vera e propria trattativa non è stata imbastita, proprio perché non si sbloccano le cessioni messe in preventivo. Si sta ragionando anche su un sostituto di Reynolds, che Mourinho non considera indispensabile e del quale sarebbe disposto a fare a meno: la tribuna di giovedì, in questo senso, è un segnale inequivocabile.