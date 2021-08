Calciomercato Roma, il punto della situazione sulle trattative

Tiago Pinto e la società pensano agli ultimi giorni di calciomercato. Possibile qualcosa in entrata.

Anche oggi in conferenza stampa un calmo José Mourinho ha spiegato e chiarito alcune cose relative al calciomercato. In uscita soprattutto ha fatto un punto della situazione, soprattutto su Borja Mayoral che come ha sempre affermato il portoghese, è un giocatore sul quale lo Special One vuole puntare, anche se adesso nelle prime partite ufficiali avrà poco spazio. La Roma necessita di tre attaccanti, ha detto in modo perentorio Mou, perché quando si giocherà per settimane ogni tre giorni, sarà il momento magari di schierare anche due attaccanti dal primo minuto.

Per quanto riguarda le uscite non ci sono molti aggiornamenti su Olsen, Fazio, Santon, Nzonzi e Pastore, ma qualche frecciatina l’ha lanciata: “Pedro voleva giocare, e anche se è andato ad una squadra rivale, è un profilo perfetto per tutti i club. Lui ha certato una una soluzione. Altri invece preferiscono altre cose piuttosto che giocare. Ognuno è libero di poter pensare quello che vuole. Sia come società, che io come allenatore, sono libero di prendere ogni decisione che ritengo più opportuna”, ha detto oggi Mourinho in conferenza stampa.

Calciomercato Roma, il punto in entrata

Per quanto riguarda gli affari in entrata, rimane un obiettivo concreto (e più importante) ed è quello del centrocampista, ma difficilmente arriverà se uno tra Amadou Diawara e Gonzalo Villar non dovessero partire. Non che la Roma voglia la cessione di entrambi o di uno dei due, perché entrambi verranno considerati da Mourinho come possibili opzioni durante la stagione, ma se dovesse arrivare un’opzione più consona al modulo di Mourinho, l’operazione si farà.

Intanto confermata in toto la permanenza di Bryan Reynolds tra i giallorossi in questa stagione e dovrebbe fare il vice Karsdorp sulla corsia di destra. Difficilmente arriverà un nuovo terzino destro e c’è la possibiltà che venga reintegrato Davide Santon. In porta possibile un arrivo in extremis come vice Rui Patricio, ma se non dovesse arrivare Fuzato verrà comunque confermato in rosa.