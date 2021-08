Calciomercato Roma, svolta improvvisa | Tratta il rinnovo

Calciomercato Roma, svolta improvvisa: il giocatore starebbe trattando il rinnovo con la propria società. Obiettivo lontano

Dopo la delusione di non essere riusciti a chiudere la trattativa per Xhaka, la Roma è ancora alla ricerca di un centrocampista da regalare a José Mourinho per rinforzare il centrocampo. Sono tanti i nomi sul taccuino di Tiago Pinto, general manager giallorosso che sta gestendo da gennaio a questa parte tutte le operazioni di mercato. E tra questi, nemmeno in maniera tanto velata, c’è anche quello di Deniz Zakaria.

Lo svizzero del Borussia Monchengladbach, è stato accostato diverse volte alla Roma dopo la fine della trattativa con il suo connazionale dell’Arsenal. Anche perché, avendo il contratto in scadenza, attirava per la possibilità di chiudere l’operazione senza spendere una cifra esorbitante. Però, nelle ultime ore, ci sarebbe stata una svolta improvvisa. Soprattutto dopo le parole del direttore sportivo dei tedeschi.

Calciomercato Roma, le parole di Eberl

La parole di Max Eberl, in conferenza stampa, non lasciano sicuramente dormire sonni tranquilli a Mourinho. Che vede allontanarsi un altro obiettivo. Il dirigente tedesco ha spiegato a chiare lettere che ci sarà una trattativa per il rinnovo del contratto dello svizzero: “Parleremo con Denis per cercare di estendere il suo contratto. Con il Coronavirus in questo periodo i giocatori non dovrebbero rischiare, potrebbero finire improvvisamente senza un club alla fine di un contratto”.

Non sembra comunque una scusa plausibile, quella di poter finire senza contratto, soprattutto se hai già delle squadre che sarebbero disposte a prenderti e quindi darti la possibilità di allungare un accordo. Ma la situazione, rispetto ad alcuni giorni fa, è decisamente cambiata. E potrebbe portare anche a un rinnovo di Zakaria. Anche se, la sensazione, è che Pinto proverà fino alla fine a strapparlo ai tedeschi per regalare una gioia allo Special.