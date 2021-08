Roma, convocazioni Nazionali | Lungo viaggio per il giallorosso

Dopo il campionato arriva una possibile preoccupazione per José Mourinho. Ecco i convocati per la sosta delle Nazionali.

Come ogni stagione che inizia, dopo due giornate di campionato arriva la prima sosta per le Nazionali. Infatti dopo questo weekend alcuni giocatori giallorossi lasceranno la capitale per ritrovarsi nei rispettivi raduni delle varie Nazionali. Oltre a Gianluca Mancini, Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini, c’è anche il ritorno di Nicolò Zaniolo nella lista dei convocati di Roberto Mancini, nelle tre sfide che attendono l’Italia. Non è finita qui, perché José Mourinho perderà anche un altro giocatore, che a differenza degli azzurri dovrà viaggiare molto di più.

Convocazioni Nazionali, c’è anche Vina

Il commissario tecnico dell’Uruguay, Oscar Tabarez, ha convocato ben 26 giocatori nelle tre sfide che attendono la Seleccion Uruguaya nelle qualificazioni ai Mondiali 2022. Nella lista è presente (ma non è una sorpresa) anche Matias Vina della Roma. Le sfide sono quelle contro Perù (2 settembre), Bolivia (5 settembre) ed Ecuador (9 settembre). In queste prime tre gare ufficiali Vina ha sempre giocato dal primo minuto ed è andato sempre in crescendo. Quest’anno José Mourinho potrà puntare sull’uruguaiano, sul giovane Riccardo Calafiori e sull’infortunato Spinazzola, che potrà rientrare soltanto tra qualche mese.