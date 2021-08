Salernitana-Roma, Castori in emergenza | I convocati

Domani sera la Roma sarà impegnata nella quarta uscita ufficiale. Sul campo della Salernitana andrà in scena il posticipo della seconda giornata di Serie A.

Domani sera la Roma andrà in scena allo stadio Arechi di Salerno. Alle 20:45 ci sarà il fischio d’inizio del posticipo della seconda giornata di campionato. L’obiettivo del tecnico Mourinho è quello di strappare i tre punti in trasferta, e completare il filotto d’esordio con 4 vittorie su 4. Di fronte la neopromossa Salernitana, guidata da Fabrizio Castori. Per il tecnico dei campani una scoppiettante sconfitta per 4-3 all’esordio a Bologna. Sconfitta che ha lasciato anche varie assenze in vista della gara di domani sera.

Salernitana-Roma, emergenza difesa per Castori

Diverse assenze tra le fila campane, i granata perdono due titolari in difesa, oltre alla punta Djuric, fuori per un trauma distorsivo al ginocchio. Squalificato Standberg, nel reparto arretrato mancherà anche Veseli. Di seguito i convocati del tecnico Fabrizio Castori:

PORTIERl: Belec, De Matteis, Fiorillo.

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Gyomber, Jaroszynski, Ruggeri.

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Coulibaly L., Coulibaly M., Di Tacchio, Kastanos, Kechrida, Obi, Schiavone, Zortea.

ATTACCANTI: Bonazzoli, Kristoffersen, Iannone, Simy

La squadra campana dovrebbe schierarsi con questo 11 titolare: 3-5-2): Belec; Gyomber, Bogdan, Jaroszynski; Kachridi, Coulibaly, Di Tacchio, Obi, Ruggeri; Simy, Bonazzoli.

La Roma dunque ritroverà un ex, Norbert Gyomber disputò appena 6 gare in maglia giallorossa nella stagione 2015-16. Occhio a Simy, che lo scorso anno si distinse con la maglia del Crotone. Non ha 90 minuti nelle gambe come ha chiarito anche Castori ma si può prevedere un suo utilizzo dal primo minuto. Previsti circa 15000 supporter campani all’Arechi, Mourinho vuole a tutti i costi la quarta vittoria consecutiva.