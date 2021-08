Salernitana-Roma, Mourinho in conferenza stampa | LIVE

Salernitana-Roma, le parole di Mourinho in conferenza. Le risposte su Cristiano Ronaldo e anche su Mayoral. Il retroscena di mercato

In vista della gara di domani contro la Salernitana, ecco le parole di José Mourinho in conferenza stampa. Non solo la gara di domani, ma anche Cristiano Ronaldo e Mayoral nelle parole dell’allenatore. Che svela anche la decisione sull’attaccante spagnolo.

“Dobbiamo trovare soluzioni, sarà dura domani. Loro giocano a cinque dietro e sono una squadra compatta”.

“Se la Juve è felice, se Cristiano è felice e se il Manchester è felice, questo è un business perfetto. Non possiamo parlare di Ronaldo: da 20 anni gioca, vince e fa la storia. Per lo scudetto non so se cambia qualcosa. E’ una domanda per Simone Inzaghi, non per me”.

“Conto su Mayoral per tutta la stagione. Abbiamo bisogno di tre attaccanti. E qualche volta dobbiamo giocare anche noi con due davanti. Averne solamente due è un rischio troppo grande. E’ un bravo giocatore. Si adatta bene a tutto. L’anno scorso ha fatto tanti gol. A noi non piacerebbe che lui andasse via”.

Salernitana-Roma, le parole dello Special One

C’è stata anche una domanda tattica per Mourinho, che ha risposto in questo modo: “C’è anche una cosa che noi possiamo fare in questa stagione. Possiamo giocare come stiamo giocando adesso ma possiamo anche cambiare. Questa squadra l’anno scorso ha giocato a tre dietro. Quindi sa quello che comunque deve fare. I giocatori hanno bisogno di trovare delle dinamiche automatiche, ma hanno bisogno di cultura tattica. E’ giusto avere delle soluzioni”.

“La situazione degli esuberi non è facile da commentare. Ci sono calciatori che hanno intorno a loro delle persone diverse. Prendiamo un esempio: Pedro voleva giocare, e anche se è andato ad una squadra rivale, è un profilo perfetto per tutti i club. Che vuole una soluzione. Altri invece preferiscono altre cose più che giocare. Ma ognuno è libero di poter pensare quello che vuole. Sia come società, che io come allenatore, sono libero di prendere ogni decisione che ritengo più opportuna”.