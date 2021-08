Calciomercato Roma, colpaccio Herrera: decisione presa!

Calciomercato Roma, intrigo Herrera: la decisione dell’Atletico Madrid è lapidaria. Le ultime indiscrezioni sulle manovre a centrocampo.

Mancano ancora poche ore prima della chiusura ufficiale della sessione di contrattazioni, e la Roma vigila ancora sul profilo a centrocampo ideale da consegnare a José Mourinho. Il colpo in mediana, però, tanto invocato dallo Special One, si è irrimediabilmente complicato, a seguito delle mancate cessioni di quelle pedine non considerate indispensabili dal tecnico lusitano: ragion per cui, si potrebbe entrare nell’ordine di idee di dare l’assalto ad un centrocampista d’esperienza, duttile, di qualità, e dal costo relativamente contenuto, proprio per limitare al minimo l’esborso cash. Caratteristiche che si sposano in pieno con l’identikit di Hector Herrera, centrocampista messicano classe ’90 in forza all‘Atletico Madrid.

Calciomercato Roma, fari puntati su Herrera: muro dell’Atletico Madrid

Arrivane ulteriori indiscrezioni, però, che danno maggiori ragguagli sulla possibilità di imbastire questo tipo di trattativa. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, i Colchoneros avrebbero deciso di puntare ancora sull’ex Porto, a cui sarebbe stato promesso un maggiore minutaggio in questa stagione. L’Atletico Madrid non vuole privarsi di Herrera, e le chances di una sua partenza last minute sono ridotte al lumicino; si era ventilata l’ipotesi di uno scambio con Villar, idea che sembra ormai tramontata. Ragion per cui, salvo improvvisi dietrofront, non sarà Herrera il nuovo centrocampo cui farà affidamento Mou.