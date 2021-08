Calciomercato Roma, tentativo in extremis | Trattativa ancora in piedi

Calciomercato Roma, le prossime ore di mercato potrebbero portare alla chiusura di un’affare chiacchierato soprattutto negli ultimi giorni.

La campagna acquisti si chiuderà tra poco più di 48 ore, durante le quali potrebbero registrarsi interessanti novità da molteplici punti di vista. La priorità continua ora ad essere quella relativa alle cessioni dei diversi esuberi presenti in rosa ma non sono da escludersi eventuali movimenti in entrata.

Tra i tanti seguiti, si segnala un forte interesse soprattutto per giocatori militanti a centrocampo, essendo la zona mediana di campo divenuta un vero e proprio tabù dopo la fumata grigia arrivata per Granit Xhaka.

Tornando alla questione legata alle uscite, abbiamo ricostruito proprio stamattina le situazioni legate a profili quali Pastore, Santon e Fazio ma va sottolineato come in questi giorni si potrà assistere alla sortita di un importante elemento della prima squadra.

Calciomercato Roma, la Fiorentina non molla Borja Mayoral: lo scenario

Ci riferiamo a Borja Mayoral, centravanti spagnolo in prestito dal Real Madrid. Quest’ultimo è reduce da un’ottima prima stagione in Italia, durante la quale ha raggiunto quota 17 reti. Il buon impatto avuto sul nostro campionato, unitamente all’addio di Dzeko, avevano fatto credere lui di poter trovare più spazio durante questa stagione.

L’acquisto di Abraham e la presenza di un giocatore duttile quale Shomurodov gli hanno però impedito di figurare tra i titolari indiscussi della rosa. Borja non è stato mai schierato fin qui e ciò ha catalizzato alcuni dissapori interni tra il giocatore e la stessa società, acuiti anche dall’ingerenza delle “Merengues”. I madrileni vorrebbero infatti permettere a Borja di giocare con continuità per valutarne crescita e condizioni in vista di un eventuale rintegro tra i “Galacticos” la prossima stagione.

Mourinho ha sottolineato come, a sua detta, la Roma abbia bisogno di tre centravanti, ribadendo tutta la sua fiducia allo spagnolo. Nonostante ciò, però, un eventuale scenario di addio tra le parti in causa appare meno utopistico del previsto.

Stando a quanto riferito da “La Nazione“, infatti, nelle prossime ore la Fiorentina potrebbe raccogliere i frutti dei contatti avuti con l’entourage dello spagnolo. In lui i toscani avrebbero individuato il profilo ideale per ricoprire il ruolo di vice-Vlahovic.

Per accelerare la trattativa servirà dapprima trovare una soluzione per Kokorin alfine di liberare un posto in attacco e successivamente convincere il club dei Friedkin, mal disposto però a ponderare decisioni che non assecondino la volontà del mister portoghese. La differenza potrebbe farla la volontà del giocatore e quella del club che ne detiene ancora il cartellino.