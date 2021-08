Calciomercato Roma, colpo last minute | Inserimento Monchi

Calciomercato Roma, il Siviglia di Monchi avrebbe messo gli occhi su un obiettivo seguito da tempo dai giallorossi.

Tiago Pinto ha a disposizione poche ore per provare a piazzare i numerosi esuberi presenti in rosa e che finora si sono detti maldisposti a lasciare la Capitale, anteponendo le proprie velleità economiche alla professionalità e alla voglia di trovare spazio in nuove piazze.

Vi abbiamo da poco ricostruito l’attuale situazione legata ad elementi quali Fazio, Pastore e Santon, costituenti un corpus importante di giocatori percepenti stipendi elevati ma ormai da tempo ben lungi dall’essere presi in considerazione dal mister.

Non è un caso che siano stati tutti annoverati nella lista B, costituita dagli esuberi ai quali Mourinho ha anche tolto la possibilità di potersi allenare con la prima squadra. Nonostante la fermezza di questa scelta, però, nessuno di loro si è convinto a lasciare la Capitale, preferendo ancorarsi grettamente allo stipendio invece di trovare nuovi stimoli e opportunità.

Calciomercato Roma, si inseriscono Siviglia e Wolverhampton su Botman

La situazione su descritta ha avuto finora una grande influenza sui piani del ds ex Benfica, costretto a rinunciare ad alcuni affondi decisivi a causa delle limitate disponibilità economiche. Queste ultime sono frutto della presenza sul libro paga dei Friedkin di stipendi molto elevati e difficili da cancellare.

La Roma necessita di un colpo a centrocampo, come ormai chiaro da inizio giugno, ma quest’ultimo potrebbe concretizzarsi solo previa una lunga lista di cessioni, sempre più utopistica all’avvicinarsi di settembre.

Da non escludere nemmeno la possibilità di assistere ad un acquisto in difesa, laddove lo Special One ha chiesto maggiori garanzie dopo aver assistito all’infortunio di Smalling. L’inglese non da molte garanzie fisiche e il portoghese vorrebbe contare su un reparto completo e ben messo numericamente.

Un profilo seguito da tempo è quello di Stev Botman del Lille, seguito a Trigoria da almeno un mese e finito in queste ore nel mirino di altri due club europei. Stando a quanto riferito da “Sky Sport UK“, infatti, il ventunenne sarebbe seguito anche dal Siviglia e dal Wolverhampton.