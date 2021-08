Calciomercato Roma, irrompe Spalletti | Blitz per il centrocampo

Calciomercato Roma, si complica la pista che avrebbe potuto regalare a Mourinho il tanto atteso colpo a centrocampo.

Nelle prime tre partite disputate dai giallorossi, Mourinho non ha apportato alcun cambio in mediana, schierando sempre la coppia Cristante-Veretout davanti alla difesa. In attesa delle scelte in vista della gara contro la Salernitana, questi primi 270 minuti hanno confermato una paura che ha contraddistinto tutta l’estate capitolina.

La Roma è infatti corta a centrocampo e, al di là della questione numerica, manca di un profilo che possa ben coadiuvare Veretout o il numero 4 ex Atalanta con qualità sia da interditore che da geometra. Il mercato chiuderà tra poco più di 48 ore e, come insegnatoci dalla vicenda Smalling dello scorso anno, non sono da escludersi colpi last minute.

La speranza della piazza è quella di poter regalare allo Special One il centrocampista tanto anelato in questi mesi, dopo la delusione Xhaka e le tante distrazioni delle ultime settimane legate alla questione esuberi e alla trattativa Abraham.

Sfumato l’elvetico, a Trigoria si sono monitorati diversi profili e, tra i vari, si era registrato negli scorsi giorni un certo interesse per Loftus Cheek del Chelsea.

Calciomercato Roma, inserimento del Napoli per Loftus Cheek

Il venticinquenne potrebbe rappresentare il giusto elemento con il quale chiosare la campagna acquisti di Tiago Pinto. Alto più di un metro e novanta, vantante grande prestanza fisica e duttilità tattica, il numero 12 sembra comunque destinato ad essere un semplice ripiego per i Blues.

Questi si sono detti disposti a lasciarlo partire in prestito ma, al momento, la squadra più vicina a lui sembra essere il Napoli. Stando a quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, infatti, Luciano Spaletti avrebbe indicato a Giuntoli il nome del classe ’96, di cui ammira soprattutto la capacità di interdizione.

I rapporti sull’asse Londra-Napoli sono molto buoni dai tempi dell’affare Jorginho e, se proprio dovrà cambiare aria, attualmente sembra molto più facile che Loftus possa approdare all’ombra del Vesuvio piuttosto che lungo il Tevere. Seguiranno aggiornamenti.