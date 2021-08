Calciomercato Roma, tormentone Villar | Super scambio con l’Inter

Calciomercato Roma, pazza idea di scambio con l’Inter: Villar nella trattativa? Ultimissime ore di contrattazioni frenetiche.

La Roma questa sera sarà impegnata nel match contro la Salernitana; l’attenzione di Pinto, che ha deciso di seguire la squadra in quel di Salerno, è comunque rivolta alle trattative che i giallorossi hanno imbastito e che sperano di portare a segno. Gli ultimi giorni di questa sessione di calciomercato così atipica, però, potrebbero regalare improvvise sorprese. A più riprese lo Special One ha preferito glissare sulle domande che gli sono state rivolte inerenti Villar e Diawara, aggiungendo che il mercato non è ancora finito e potrebbe ancora succedere qualcosa: l’ultima indiscrezione riportata da calciomercatoweb.it si inserisce proprio in questo filone.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, Tiago Pinto in attesa | Decide Mourinho

Calciomercato Roma, Villar-Gagliardini: idea di scambio con l’Inter | Le ultime

Secondo quanto riportato, infatti, Villar potrebbe essere un nuovo obiettivo dell’Inter, alla ricerca di una mezzala polivalente da alternare al titolarissimo Calhanoglu e al redivivo Arturo Vidal; ruolo che oggi ricopre Gagliardini, e chissà che Inter e Roma non decidano di imbastire una nuova trattativa in sinergia, intavolando uno scambio tra i due centrocampisti. Al momento si tratta solo di un’idea: una vera e propria trattativa non è ancora cominciata. Ma ciò non toglie che non ci siano chances affinché ciò accada: la valutazione dei due “scontenti” è, fra l’altro, grossomodo la stessa.