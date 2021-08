Il giocatore giallorosso potrebbe essere ceduto nelle ultime ore di calciomercato. Ecco cosa è successo.

Seconda giornata di Serie A per la Roma di José Mourinho che è alla quarta partita in dieci giorni. I giallorossi nella seconda di campionato saranno ospiti della Salernitana allo Stadio Arechi e andranno a caccia del secondo successo, dopo il 3-1 rifilato alla Fiorentina nel primo turno. Lo stesso undici della prima di campionato e delle due sfide di UEFA Conference League, eccezion fatta per Nicolò Zaniolo squalificato. Al suo posto ci sarà Carles Perez. A centrocampo, invece, Mou punta sempre sulla coppia Cristante-Veretout, che da solidità al reparto centrale.

Calciomercato Roma, Villar in tribuna

Contro la Salernitana non ci sarà Gonzalo Villar, il quale è stato spedito in tribuna per scelta tecnica. Non è sicuramente un momento felice per lo spagnolo, che potrebbe addirittura essere ceduto nelle ultime ore di calciomercato, qualora dovessero arrivare offerte per lui. Per Mourinho non è una prima scelta e lo Special One è ancora a caccia del centrocampista tanto richiesto.